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城皇街百年石梯被噴漆惹關注

2018-12-17 列印
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　　中西區關注組昨日於網上發文指，城皇街百年石梯遭破壞，被噴上多條黃色防滑漆面（見圖），破壞了歷史悠久的花崗石階梯。關注組指在前晚凌晨突然有部門噴漆，而百年石梯屬歷史城區的範圍，大家爭取保育多年，市建局亦剛宣佈擱置重建及打算進行活化。

　　關注組亦指，事前沒有接獲任何通告，有關當局亦沒有進行諮詢。

　　關注組指，相關工程粗劣，而且破壞嚴重，已緊急要求有關部門立即停止破壞石梯，並將石梯回復原狀，亦正聯絡區議員及相關部門。

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