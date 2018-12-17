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眼科整形學會主席：眼大或眼眶病徵兆

2018-12-17 列印
■甲狀腺病患者黎小姐（左）呼籲公眾不要歧視眼眶病人士。
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　　第十屆亞太眼科整形學術會議昨首度在香港舉行，全球來自四十五個國家、逾八百名眼科整形專家到場作學術交流。香港眼科整形學會主席莊金隆表示，「眼大大」是現今的審美標準，但如有眼睛過大、眼凸凸、眼白外露等情況，可能是眼眶病的警號。

　　七歲時確診甲狀腺機能亢進的黎小姐，年僅二十一歲，外觀原本與常人無異，但中三那年，受甲狀腺上眼影響，眼珠上下都看到眼白，令樣貌出現轉變，更被同學稱為「凸眼金魚」，亦有朋友因嫌棄她雙眼恐怖而提出絕交，令她當時情緒低落；其後於十八歲生日當天接受眼部「眼眶減壓手術」，她形容為上天賜予的最佳禮物。她呼籲大眾不要歧視患者，而患者亦應積極面對病情。
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