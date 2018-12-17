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衞生署明年修訂中藥定義

2018-12-17 列印
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　　市面中成藥或中藥保健產品如雲，《中醫藥條例》亦已通過二十年，但規管漏洞重重。申訴專員公署日前公佈主動調查報告，指市面出售的中成藥逾八成未獲正式註冊，且條例存在漏洞，直斥食物及衞生局和衞生署責無旁貸。

加入少許中藥可避過監管

　　其中《中醫藥條例》對中成藥的定義加入了「純粹」字眼，故即使保健產品名稱及「聲稱藥效」與註冊中成藥一樣或類近，但只須加入少許非中成藥成份，如小麥、礦物質等，即可避過監管。

　　食衞局局長陳肇始（見圖）昨出席活動時稱，衞生署已就修例收集業界意見，修訂主要涉及中藥的定義，預計明年下半年可推出。陳又強調雖然市面上有六千種中成藥未正式註冊，但強調是安全：「其實佢本身都係交咗啲安全嘅報告，所以本身都係安全，但係仲要交埋品質同成效報告，先做到最終註冊。」

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