﻿散戶買掘礦機恐爆煲急追數 幣少爺一味拖拒回水

涉當街撒錢而被捕的「幣少爺」黃鉦傑，昨天凌晨稱頭暈送院檢查，自言「順便驗傷」，其間他向傳媒高調地表示，關心Filecoin加密貨幣最新價值。本報得悉，由黃經營的掘礦機業務，向外稱數月內可回本，並會隨著採獲Filecoin帶來高回報，今年年中吸引一批市民認購。經過數月，認購者想根據合約退款卻不果，指「幣少爺」有意拖延退款期限，至少九十名認購者不滿，恐受騙血本無歸，有人報警，向他追討損失。警方昨晚押黃往其位於荃灣的公司蒐證，直至今晨「幣少爺」已保釋外出。



扣留在深水埗警署近二十八小時的黃鉦傑，昨晚近八時，他被押上警車，由探員押解前往蒐證。大批在警署守候的記者尾隨該輛警車追蹤。黃鉦傑先被帶往荃灣警署，至晚上八時四十五分，他再被押至其位於荃灣海盛路三號TML廣場三十五樓的公司蒐證。直至今晨「幣少爺」已保釋外出。



今晨獲准保釋外出



黃鉦傑現年二十四歲，以加密貨幣「教主」身份自居，還開班授徒，每堂收入近二十萬，今年六月全力推銷加密貨幣掘礦機，二萬五千元一部，揚言可掘出「Filecoin」，稱三個月回本，隨著掘到相關加密貨幣而賺取高回報。



「幣少爺」推出兩款計劃，一款淨買機，一款買機連兩年託管合約，盛惠四萬。他揚言收到內幕消息，指「Filecoin」九月底開始上市，此幣兩年內必暴升十倍計，「信徒」躍躍欲試，紛紛落重本，估計他數月內賣出八百部礦機。



警押黃返公司蒐證



八十後的阿招（化名）是其中一位「信徒」，聽完「幣少爺」講座後買了一部礦機，未幾「幣少爺」再稱提供優惠，以九折加購，阿招再買四部。八月底，「Filecoin」官方宣佈來年才推出，並非今年九月，「幣少爺」改口稱「收錯風」，還乘勢推出FileCash Coin（FCC），稱自己是搞手之一、可用平價預購，但阿招等人已失信心，紛紛要求退錢。



合約條款中列明，如Filecoin今年十二月三十一日前未能發行，「幣少爺」將退款。此時他再轉招，稱如九月三十日退款，可退回一半；十月三十一日要求退款，可以索回六成；如十一月三十日才要求退款，可退回七成；至於十二月三十一日才要求退款的，將取回全數。「幣少爺」果真履行九月三十日退回一半，故不少「信徒」以為愈遲退款，獲退回款項愈多，阿招擔心夜長夢多，寧可索回六成，但「幣少爺」助手又改口，指條款已改，規定由簽新約當天起計算、七至四十五日內退款，阿招無奈接受：「但佢又係拖拖拉拉，話唔得閒簽，拖到上月中先簽到。o依家乜嘢都做唔到，send訊息又係讀咗唔覆。」有人報警，向他追討損失。對於「幣少爺」手持大疊五百元鈔票在深水埗派錢，阿招怒道：「佢有錢竟然派出去而唔係找數先，好離譜！」