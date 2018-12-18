﻿鋪設防滑漆兩日即甩脫 百年花崗岩石梯 「毀容」﻿

路政署稱收到市民投訴，指上落中上環的石梯容易滑倒，在無諮詢民意下，連夜趕工將連接堅道及永利街一段城皇街石梯髹上黃色防滑油漆，在百年花崗岩上髹膠水再鋪黃色鋼砂，完工兩日，竟出現大量鋼砂脫掉，石縫間處處見小砂丘，而膠水遇水變滑，更易令人滑倒。路政署承認工程質素差，又承認投訴人所指石梯並非城皇街。



見證中上環變遷的城皇街百年花崗岩石梯，近兩天突然「變色」，轉成「陰陽梯」，因工程只做了一半，一邊原來狀況，另一邊梯邊鋪上黃色防滑鋼沙。整個工程事前並未諮詢中西區區議會，突然於周日（十六日）凌晨髹上黃色防滑油漆，一夜之間半條石梯「變黃」。



計劃半山堅道石梯也鋪鋼砂



住在附近的外籍人士Mark表示，當晚半夜約二時半被吵醒，發現有工人在石梯開工，以為他們只在清潔，未有為意，只着他們降低聲浪，至翌晨才發現石梯已「變臉」，即通知中西區關注組召集人羅雅寧。羅報警求助。警察公共關係科承認，本月十六日收到一名市民報警，稱發現上址有人做工程，擔心破壞石梯。警派員到場了解，紀錄在案，並將案件轉介路政署跟進。Mark心痛這次施工破壞了美麗的百年石梯：「如今只剩一半漂亮」，「真是非常難看」；在附近開髮廊、居港逾廿二載的Rudy苦笑謂從未聞石梯發生意外，希望不要再繼續工程。



昨日中西區關注組召集人羅雅寧、區議員許智峯、吳兆康等，與路政署高級工程師區良徽到現場視察。區承認工程質素差，難以接受。如今已叫停，但能否回復原貌，仍是未知之數。此外，石梯上髹上膠水再鋪鋼砂，手工粗糙，短短兩日已「甩砂」，石縫處處「砂丘」，遇水更易滑倒，路政署昨即派員清理。羅雅寧引述區良徽稱，路政署是收到市民投訴，指中環有石梯易令人滑倒，故此施工。羅雅寧等追問「市民」投訴的石梯是否城皇街？區承認不是。再追問何以選擇在香港新聞博覽館旁的城皇街路段施工及繞過區議會及居民，區未有回應。



原來路政署計劃由半山堅道石梯開始，沿山而下逐級石梯鋪上黃色鋼砂，但計劃未有上呈區議員。羅雅寧質疑路政署何以對百年石梯「施毒手」，區竟對城皇街歷史茫無所知。本報多番致電路政署垂詢，一直未獲回覆。另外，「堅毅忍者．障殘人士國際互助協會」陳先生受訪表示，法例無明文規定必須在樓梯設「防滑級面凸緣」，只屬建議，而且亦不需「每級都髹黃色」，可以在每層最頂及最底一級髹上作警示已足夠。



