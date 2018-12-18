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許智峯涉襲擊等三罪三月開審

2018-12-18 列印
　　立法會議員許智峯今年四月涉於會議室外搶走一名女行政主任的手機。許智峯被控普通襲擊、有犯罪或不誠實意圖取用電腦，以及妨礙公職人員執行職務共三罪，案件昨進行審前覆核。裁判官將案件排期至明年三月二十五日開審，預計需時六天。被告許智峯被控於今年四月二十四日，在香港中環立法會綜合大樓內，目的在於使他本人或他人不誠實地獲益而取用電腦，即一部屬於香港特別行政區政府的手提電話；許亦被指於同日在立法會大樓內襲擊並阻礙公職人員，即女子梁諾施。

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