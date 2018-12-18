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消委會接共享單車投訴198宗

2018-12-18 列印
　　隨著共享單車風氣在港愈加盛行，共享單車公司Gobee.bike八月突然結業，截至今年十一月，消委會就共享單車所接獲的投訴，較去年同期急升一百九十宗。消委會總幹事黃鳳嫻指，當中逾半個案與Gobee.bike結業有關。

　　消委會指，今年首十一個月合共有一百九十八宗關於共享單車的投訴，主要涉及預繳充值和按金收費問題。黃鳳嫻表示，數據顯示共享單車的受歡迎程度和投訴數字掛鈎，當中有一百○五宗與Gobee.bike結業有關。

　　　　

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