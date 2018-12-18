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﻿美股中段跌101點

2018-12-18 列印
　　美國股市本周首個交易日偏軟，杜指中段報二三九九八點，跌一百零一點；納指則報六八九七點，跌十二點。滙控美國預託證券價格見六十三點九一港元，跌零點三四港元；騰訊則見三百零六點一港元，跌二點七港元。紐約期金報每盎司一千二百四十六點四美元，升五美元；紐約期油則報每桶五十點一一美元，跌一點○九美元。
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