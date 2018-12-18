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聖誕日料23度 27年來最暖

2018-12-18 列印
　　今個聖誕或成為本港二十七年來最暖的聖誕節。天文台預測，下周一平安夜，短暫時間有陽光，氣溫最低十八度，最高二十一度。聖誕日部份時間有陽光，氣溫十九度至二十三度。拆禮物日大致多雲，有幾陣雨，天氣轉涼，氣溫跌至最低十七度，最高二十度。翻查香港天文台資料，對上一個最暖聖誕是一九九一年，錄得最高二十四點二度。　　

         乾燥東北季候風會在今日繼續為華南帶來普遍晴朗的天氣，日夜溫差較大。另一股較溫暖潮濕的偏東氣流會在本周中後期影響廣東沿岸，氣溫回升。

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