陳帆：對港鐵兩報告存「極大懷疑」

史卓豐踏入十二月份未贏過馬，近來更不再獲苗禮德供騎，但其工作態度不變，每日都到場操馬爭取支持。昨晨收操後，史卓豐坦言做騎師總有高有低，他只會沉着應戰，對於明晚四匹座騎，他認為以「勤德兼備」和「好叻仔」最有機會助他破悶局。 賀廄「勤德兼備」經歷上季沉寂，今季由低分起步即反彈，季內五戰得兩冠一季，明晚轉戰泥地千八米，史卓豐分析說︰「雖然『勤德兼備』上季跑過泥賽落敗，但當時牠不在狀態，表現並不作準。馬兒日常晨課都在泥地跑道上操練，而且以往試泥閘的走勢都不差，極有機會合跑泥地，加上泥賽的步速普遍較快，有利其後追跑法，應有望爭取今季第三W。」 「好叻仔」前仗第三十二次出賽終於開齋，上...

2018-12-18