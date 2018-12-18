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陳帆：對港鐵兩報告存「極大懷疑」

2018-12-18 列印
　　沙中線紅磡站調查委員會繼續聆訊，運輸及房屋局局長陳帆昨日完成作供。陳帆首次透露，港鐵於七月向政府呈交三份附件，期望港鐵提交的報告是「事實陳述，須非常嚴謹及真實」，但政府對兩份報告存「極大懷疑」，強調局方十分重視公眾安全，認為所犯失誤無法接受。

　　繼時任路政署署長鍾錦華出席沙中線調查委員會作供後，第二名政府證人陳帆昨日出庭作供，指港鐵於六月十五日就沙中線連續牆及層板連接問題，向政府呈交一份報告。他首次透露，當政府人員之後跟進負載測試時，港鐵團隊從未向政府表示有關工程設計有更改，惟港鐵於七月十三日向政府再呈交三份結構的附件，政府發現站內結構設計與原本報告中的有「極大差異」，再重申對港鐵管理團隊失去信心。

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