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國務院前發言人袁木病逝 享年91歲

2018-12-18 列印
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　　六四期間擔任國務院發言人的袁木（見圖），於本月十三日病逝，終年九十一歲。袁木生前擔任國務院政策研究室主任，官方訃告稱他為「久經考驗的忠誠的共產主義戰士」，告別儀式將於二十三日在八寶山革命公墓舉行。

　　袁木是江蘇人，新華社記者出身。曾任國務院研究室主任、國務院發言人、第八屆全國政協常委。六四事件期間多次與學生對話，並代表國務院發佈消息。一九八九年六月十七日，袁木接受美國電視記者採訪時表示，戒嚴部隊在天安門廣場執行清場任務過程中，沒有死一個人，沒有軋傷一個人。不過，二○一二年他接受訪問時曾說，六四事件難以三言兩語講清楚，又說不清楚當年高層的事。

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