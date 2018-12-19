﻿苦主闖幣少豪宅追數 斥付款未見礦機

涉策劃當街撒錢被捕的「幣少爺」黃鉦傑，獲准保釋後動作多多，昨午往深水埗的明哥飯店買下九萬二千元的飯票，晚上又在其西貢獨立屋開記招，聲稱對虛擬貨幣採礦機客戶「基本上要退嘅款都退晒！」本報其後目擊苦主趙小姐闖其西貢豪宅，當面追數，並踢爆向他買了共值十八萬元的採礦機，「未見過部機！」質疑黃以虛假資料銷售，包括用網上影片聲稱是自家礦場等，要求退款，黃一直拒覆。該苦主日前已向警方報案追究。



據悉，黃鉦傑短短數月賣出八百部礦機，營業額逾二千萬，但其開出的回報合約八月底開始不兌現。八十後苦主趙小姐等散戶要求退款，按合約到某時限可取回六成，但黃突稱安排有變，要在簽署退款合約後七至四十五日才退款。經一個月拉鋸，趙小姐上月中才成功簽約，至今仍未收到退款，而黃對她的信息「已讀不回」。



趙小姐接受本報訪問時表示：「當時佢要o氹人買機，自稱係內地某區塊鏈公司嘅股東，話自己有三成股份。」趙小姐卻發現，該公司已發聲明澄清與黃無關，質疑有人用虛假資料銷售礦機。黃自稱有「礦場」，但趙小姐懷疑有關片段經過剪接。



趙小姐幾經追討，才向黃取回六萬元，她稱：「六月買機，從來無見過部機。有散戶即使自己買，唔做託管，都無見過部機，唔知係咪真係有機，其他公司都唔係咁。」她又稱：「最嬲係佢今日又買飯票，呃人錢沽名釣譽。」



幣少：我有好多退款單



黃昨晚高調在西貢豪宅開記招，揚言：「我基本上要退嘅都退晒款，我有好多退款單、身份證，全部嘢都齊晒喺度。有人要繼續抹黑，我都無辦法。」稱有關散戶為數約三、四十人。一聽到記者提問「呃人」二字，他即情緒激動：「乜嘢係呃人？投資者投資完有損失就叫呃人，但如果投資者有賺錢，又叫唔叫呃人？」



記招上，黃對很多問題避而不答，形容自己無人明白，他呼籲外間：「停止無謂恐嚇、希望大家放過我屋企人。」至於林寶堅尼被揭牌照過期，他不當作一回事：「係呀，小事啦！」



其後，本報記者目擊趙小姐登門，要求與黃對質，問他：「你幾時先畀番啲錢我？」黃反問她：「合約講明七至四十五日內退款㗎嘛，個個都走嚟騷擾我，咁我咪好唔得閒？」更報警指她擅闖民居，趙小姐泣不成聲。



另外，黃在記招前於社交網撰文認錯。他自比「鐵甲奇俠」羅拔唐尼「都因為吸毒而俾人拉過」，令人聯想到有關曾因涉嫌盜竊之傳言：「對於我嘅過去，我的確年少時有犯錯，不過人誰無錯？」又稱：「我承認我嘅言辭有過份而引起大家誤會，不便或者不安，我喺度以九十度鞠躬，誠心向所有人致歉。」