習近平堅決遏台獨 ﻿「領土一寸都不能分裂」﻿

慶祝改革開放四十周年大會昨在北京人民大會堂舉行，國家主席習近平發言，談到有關香港時，強調要嚴格按照《憲法》和《基本法》辦事，保持香港長期繁榮穩定。針對台灣問題，他強調國家的神聖領土一寸都不能分裂出去。港澳辦主任張曉明認為，本港亦都要依法處置港獨主張。



慶祝改革開放四十周年大會上，國務院總理李克強及中共中央政治局常委、國家副主席王岐山等領導人均有出席。習近平發言，提到中國始終堅持推進祖國和平統一大業，相繼恢復對香港、澳門行使主權，洗雪了中華民族百年屈辱。他指，要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、「高度自治」的方針，嚴格按照《憲法》和《基本法》辦事，完善與《基本法》實施相關的制度和機制，保持香港、澳門長期繁榮穩定，支持和推動港澳更好融入國家發展大局。



按《憲法》《基本法》辦事 保港繁榮穩定



談及台灣問題，他表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，加強兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸關係和平發展，堅決反對和遏制台獨分裂勢力，並有堅定政治決心和強大能力，維護國家主權和領土完整，強調國家的神聖領土一寸都不能分裂出去。參與大會的港澳辦主任張曉明認為，習近平有關領土完整的發言，主要是針對台灣，但同時本港亦要依法處置港獨的主張。



習近平又指，國家四十年來堅持經濟建設為中心，國內生產總值年均實際增長百分之九點五高於世界，中國是世界第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國等，令人民在富起來強起來的路上，邁出決定性步伐。



另外，習近平頒發獎章，表彰在改革開放有傑出貢獻的一百人，當中四名港人獲獎，包括世衛前總幹事陳馮富珍被稱為「一帶一路衛生領域合作推動者」、曾憲梓被稱為「傾力支持國家改革開放的香港著名企業家」、王寬誠被稱為「支持國家建設和改革開放的香港工商界優秀代表」，以及霍英東被稱為「為國家改革開放作出傑出貢獻的香港著名企業家和社會活動家」。獲得「改革先鋒」並參加領獎的人物，包括馬雲、馬化騰、李彥宏，民企大亨劉永好、李書福、李東生，體育界的郎平、姚明，諾貝爾獎得主屠呦呦，經濟學家厲以寧等。







