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﻿美股中段升229點

2018-12-19 列印
　　美國總統特朗普連日發炮批評加息，昨日再開火指出聯儲局中人要避免做出加息的錯誤決定。美國周二股市中段向好，杜指報二三八二二點，升二百二十九點；納指則報六百○七點，升五十三點。滙控美國預託證券價格見六十三點九九港元，升零點一九港元；騰訊則見三百零一點六七港元，跌一點一三港元。

  紐約期金報每盎司一千二百五十二點二美元，升零點四美元；紐約期油則報每桶四十七點二五美元，跌二點六三美元。
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