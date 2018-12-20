﻿六大酷刑虐女童 拳打 燒腿 捏陰女同志情侶

一名母親在獄中認識兩名吸毒女同志，出獄之後把四歲女兒交兩人託管，女童被指說謊而慘遭虐打，包括拳打臉部，遍體鱗傷，又被打火機燒腿部，陰部被捏，以致半昏迷、肺炎、敗血性休克，及右眼出血等。兩名女被告承認一項虐兒罪，案件押後至明年一月十七日判刑。



案情指，女童母親在獄中認識首被告陳天佑，母親出獄後，間中把一對孖女託兩名被告照顧。該母親一七年十一月二十四日至三十日期間把「大孖」交兩女被告託管，母親以WhatsApp及facebook訊息聯絡陳，不得要領，即使登門也無人應門。直至同年十二月一日早上，陳致電母親，指女童弄傷下巴並失去知覺，陳稱為她做心肺復甦法後恢復意識。當父母到場時，女童陷入半昏迷，遍體鱗傷，她被送院途中不斷抽搐嘔吐，全身驗出多處瘀傷、裂傷、擦傷及牙齒鬆動等，又涉營養不良，接受手術後一度出現肺炎、敗血性休克。



四歲女休克腦出血



案中首被告為以男性打扮的陳天佑（三十七歲），次被告馮嘉寶（四十二歲），據悉，二人相戀十二年。控罪指二人在旺角花園街一分間單位內對一名四歲女童負有管養、看管或照顧責任，故意虐待她，襲擊她並獨留她在寓所。首被告陳天佑另被控一項管有危險藥物及一項管有適合或擬用作吸服危險藥物的器具罪。



代表首被告陳天佑的大律師被區域法院暫委法官何俊堯問及會否爭議案情時，竟被問至口窒窒，亦沒準備案例及陳詞，希望法庭押後案件直至取得女童報告。何官直斥：「你竟然話我知未準備好？我好驚訝！」又稱：「你o依家咁樣非常浪費法庭時間。」



代表次被告馮嘉寶的女大律師指，次被告承認二人曾拳打女童腹部及掌摑其臉部，但其他傷勢就不清楚如何做成，還是在二人照顧前已受傷。何官指出二人作為女童的照顧者：「無可能唔知！」故初步不接納此說法。



本報得悉，受虐女童接受手術後，康復進展理想，現在活潑好動，身體傷口已瘉合。她於去年接受顱骨成形術，過程順利。女童在去年入院當日被發現腦部有硬腦膜下出血及廣泛性腦腫脹，故接受緊急手術，把右邊顱骨切開減壓，顱骨鑽孔鑽入腦室引流管。婦科醫生檢查後，發現女童案發後外陰有輕微紅斑及陰道口擦傷，肛門亦有擦傷。



