十月十六日早上繁忙時間，荃灣線、港島線、觀塘線及將軍澳線同時癱瘓，逾百萬港人受阻。將軍澳線延誤時間最長為六十一分鐘，港島線為七十七分鐘，荃灣線為八十九分鐘，最嚴重為觀塘線，共一百一十四分鐘。
將推票價優惠回贈乘客
港鐵車務總監劉天成擔任主席的檢討委員會，昨向政府提交調查結果，指「四線延誤」會被視為四宗事故，按「服務表現安排」機制計算，每宗事故各罰二百萬，合共罰八百萬。港鐵預留該筆款項，撥入票價優惠帳戶，下年度將推票價優惠，回贈乘客。
報告亦指，車務及維修人員在事故前，從不獲悉重置信號系統軟件的運算方法、兩套聯繫的「信號系統軟件計數器」不同的重置安排，操作及維修手冊亦無明確指示。報告指，四線信號系統由Alstom及Siemens組成，當計數器達到上限數值時便須重置，當中Alstom懂自動重置，Siemens需人手重置。港鐵解釋，Siemens信號系統的計數器每隔約二十年便達上限值，便要手動重置。
政府回應指，運房局、運輸署及機電署審視報告後，信納調查結果。
另機電署已指示港鐵，更新及測試信號系統時須密切監察，有需要時增派人員候命，即時重啟電腦。而立法會議員葉劉淑儀和梁美芬均不滿對港鐵的罰款太少。