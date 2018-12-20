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紅磡站三鋼筋未全扭入螺絲帽

2018-12-20 列印
　　港鐵正鑿開紅磡站最少八十處位置檢查鋼筋施工及接駁情況。曾任九鐵主席的立法會議員田北辰昨日引述港鐵消息表示，在鑿開石屎後首次以超聲波儀器檢查，就發現最少三支鋼筋，接駁的螺絲帽內部有最少七至十毫米的空間，顯示鋼筋或被剪短，情況嚴重。政府深夜證實三支鋼筋扭入螺絲帽的深度只有二十九至三十四毫米。

　　運房局深夜發稿，證實首批進行非破壞性探測的三支鋼筋，只分別扭入螺絲帽二十九、三十四及三十四毫米。

　　據了解，鋼筋完全扭進螺絲帽後應有四十毫米，即目前以上三支鋼筋未完全扭入。

港鐵：不代表組裝無效

　　港鐵深夜作回應，指出螺絲帽與鋼筋出現不同程度的接駁，並不一定代表螺絲帽的組裝無效，或構成對車站整體結構及安全的關注，強調在完成開鑿後進行評估分析，屆時會納入抽樣檢測的全面資料，以評估車站結構安全及完整性。
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