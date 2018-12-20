土地專組倡八優先處理 發展棕地獲最多支持

土地供應專責小組將於本月底提交終極報告，據知小組已大致完成初稿，將建議優先處理八個土地選項，共可提供約二千九百公頃土地。小組成員一致同意，建議政府先「局部收回」粉嶺高爾夫球場東面三十二公頃用地，以較快釋放土地供應，長遠再研究是否可以重置其餘一百四十公頃的高球場用地。



土地供應專責小組前天召開會議，大致敲定長達超過一百頁的最後報告，預計會在月底向政府提交。據了解，小組在諮詢期間，共接獲超過一百三十萬項質化意見，交由港大分析，十八個土地選項都會羅列出質化意見及電話民調的結果供政府參考，但報告將建議政府「優先處理」八個土地選項，合共可提供約二千九百公頃土地，遠超預計的一千二百公頃土地短缺。



當中的發展棕地、利用私人新界農地及利用私人遊樂場地契約用地，例如粉嶺高爾夫球場，專責小組估計可以較快落實，並推薦維港以外近岸填海、東大嶼填海、利用岩洞及地下空間、在新界開發更多新發展區及發展香港內河碼頭用地，作中長期的土地選項。



據了解，小組成員一致同意，建議政府先收回粉嶺高爾夫球場東面的三十二公頃用地，估計該部份土地能較快釋放，而其餘一百四十公頃用地，則建議政府繼續研究，是否可重置高球場。



消息指，發展棕地是最多人支持選項，在港大的民意調查獲約八成支持；支持東大嶼填海的民意亦相當清晰，在民調獲六成八支持。報告將表明，支持東大嶼填海的民意，是以填海一千公頃為基礎，報告只提及「備悉」政府其後提出「明日大嶼」計畫、填海一千七百公頃。小組惟獨不建議採納填平部分船灣淡水湖作為土地選項。



另外，本土研究社發現，去年新界棕土總面積為一千五百二十一公頃，較政府及土地供應專責小組指的一千三百公頃，多出二百多公頃。報告指出，去年涉及露天重型作業的棕土面積約六十三公頃，佔新界棕土的總面積約百分之四。研究社質疑，棕土作業的重置難度被誇大。