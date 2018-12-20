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46%青年不願去大灣發展

2018-12-20 列印
　　香港廣東青年總會（廣青總）和明匯智庫，聯同香港大學和廣東省青年聯合會，聯合發佈第二份粵港澳大灣區青年發展民調報告。

　　調查於今年八月在香港和廣東省進行，以小組討論和問卷形式訪問了一千三百七十名兩地的香港青年。去年逾半本地受訪青年表示未聽過粵港澳大灣區發展計劃，今年有聽過此計劃的受訪者有所上升，達五成六。但認同大灣區發展會為香港帶來機遇的本地青年不足四成四，不認同的近一成七，反映現時相關政府部門及機構仍有很大努力空間。

　　受訪的本港青年中不願到廣東省發展的有四成六，擔心不熟悉內地職場及創業環境、要與家人朋友分離，並擔心內地生活質素。

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