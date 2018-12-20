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﻿儲局加息四分一厘

2018-12-20 列印
　　美國聯儲局結束今年最後一次議息，宣佈加息四分一厘，為今年第四度加息，亦是自二○一五年以來啟動加息周期後，第九度加息。

　　宣佈加息之後，美國周三股市靠穩，杜指報二三七一八點，升四十三點；納指則報六七六五點，跌十八點。

美股尾段升43點

　　滙控美國預託證券價格見六十四點五九港元，升零點四九港元；騰訊則見三百零二點五一港元，跌零點四九港元。

　　紐約期金報每盎司一千二百五十六點六美元，升三美元；紐約期油則報每桶四十七點二二美元，升零點九八美元。
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