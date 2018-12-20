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揮棍狂打黑唐狗 凍肉店員被捕

2018-12-20 列印
■男子以高爾夫球棍虐打「旺仔」。
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　　昨日凌晨，一名三十八歲女途人在旺角長旺道十九號發現一名男子用高爾夫球棍虐打一隻唐狗。警員接報到場，狗隻被打至吐血，經追查後，警方昨午在旺角拘捕一名五十二歲男子，他涉嫌殘酷對待動物。

　　受虐唐狗由愛護動物協會人員帶走救治。據悉，該隻黑色唐狗名叫「旺仔」（小圖），由附近一家乾貨店店主張婆婆飼養。店舖閉路電視拍下冷血男子疑虐狗過程，慘不忍睹。從片段可見，狗狗正在睡覺，一名男子手持高爾夫球棍襲擊唐狗，狗狗驚醒欲逃跑，惟因被綁着狗帶，只能圍在店舖木枱上下躲避，未能逃生。狗狗被打約四十秒後，男子才離開。

　　警員昨午在旺角一家凍肉店拘捕一名五十二歲男子，涉殘酷對待動物。



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