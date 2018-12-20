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議員批評加強管制柴油車

2018-12-20 列印
　　立法會環境事務委員會昨日開會，討論政府改善路邊空氣質素的進展。為進一步改善路邊空氣質素，環境局副局長謝展寰表示，政府計劃加強管制柴油商業車，分階段淘汰歐盟四型柴油商業車輛，並為歐盟四型及五型的專營巴士，加裝強化選擇性催化還原器，亦會收緊新登記電單車、小型巴士及巴士的排放標準。

　　民建聯立法會議員陳克勤批評，此舉是藥石亂投，認為最佳方法是將車輛改為以純電能推動，又指早前推出的電動私家車「一換一」換車計劃，平均每日申請不到一宗，認為當局未有足夠財務資助，增設相關配套。

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