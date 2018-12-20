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立會研措施紓緩東涌擠逼

2018-12-20 列印
　　港珠澳大橋開通後出現逼爆東涌問題，立法會經濟發展事務委員會就入境旅客對東涌影響的紓緩措施展開討論。商務及經濟發展局副局長陳百里表示，大橋香港口岸旅檢大樓已增設臨時小型店舖或攤位，店舖會為入境旅客提供基本購物需要，政府亦在離境層進行店舖招標。

　　民主黨議員尹兆堅問及政府會否就「觀橋團」制定特別通道，及考慮開放東人工島作觀光用途，更要求當局「比個時間表」。陳百里回應，指政府仍在就東人工島事宜與內地當局商討，因此暫時未有時間表。

　　至於東涌疑出現大量違法內地旅行團的問題，陳百里表示，政府仍調查涉違法的內地旅行團及導遊，至今暫時未有人被檢控。



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