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日本觀光稅70元　明年隨出境機票加徵

2018-12-20 列印
　　日本是港人外遊熱點，日本觀光廳在網站宣佈，由明年一月七日起將向日本出境旅客加徵國際觀光旅客稅，每人每次一千日圓（約七十港元），費用隨機票徵收。加徵國際觀光旅客稅，旨為提升旅遊環境、活用地方傳統文化、整治自然觀光點，及讓旅客更容易取得各種資訊。

　　徵稅對象為乘搭船舶或是坐飛機從日本出境的旅客，支付方式為隨票徵收，未來旅客在購買機票或船票時，這筆費用會包括在票面費用中。

　　日本觀光廳補充，若是旅客在明年一月七日前出票，即使在一月七日後出境，仍然毋須支付該筆費用；另外，未滿兩歲的兒童也不須支付該筆費用。

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