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頭條送OBX斜孭袋手機殼及卡套 女士必備款大方得體又實用！

2018-12-20 列印
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　　每個女仔屋企都有幾個實用百搭嘅包包看門口用，實用之餘款式仲要夠大方得體，OBX時尚斜孭袋絕對係必備包包款！呢款斜孭袋係用柔滑皮革製成，唔好睇佢細細個，都有三個隔層，配有卡槽，肩帶位仲可以調節！而去旅行時要帶證件而又唔想帶住銀包周圍走嘅人，就要配備埋佢手機殼，輕鬆將身份證收入機背。嫌卡位唔夠可以揀OBX簡約皮革卡套由柔軟真皮製成，配備有6個卡槽，啱晒用嚟擺身份證、旅行通行證或者信用卡啦！中間仲有夾層放錢啱啱好啦！仲輕鬆收入褲袋或西裝袋！

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