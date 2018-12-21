各有家室 么鳳大舅亡 女獲救 小學同窗黃昏戀酒店服毒殉情

灣仔一間酒店發生殉情案件，男死女生還。兩人多年前為小學同學，各有家室，數年前在一次聚會重遇，燃起愛火。兩人年逾六十，瞞着家人發展出一段黃昏戀。消息稱，近日戀情疑被家人揭發，有人恐被拆散，萌輕生念頭。酒店職員昨日見兩人沒依時退房，拍門無人應，入房查看，見兩人疑混酒及清潔劑殉情，警員及救護員到場證實男子死亡，女子送院獲救。



案中男死者朱X坤，六十二歲；女事主姓張X瓊，六十歲。據悉，兩人均已婚，為小學同學。消息稱，男女事主三年前一次聚會中相遇，雙方其後多次約會，譜出黃昏戀。



三年前重遇



消息稱，死者與妻育有一對成年子女，一家四口住將軍澳居屋。死者生前任職老牌家族涼果店么鳳，為第三代掌舵人的大舅，負責管理倉庫；張女早前獲介紹加入公司工作，卻於四個多月前離職；她與丈夫及家人居於太古城。二人關係近日被雙方家人揭發，有人恐黃昏戀被拆散，萌輕生念頭。前日男女事主相約離家後，入住灣仔道一間酒店。據悉，女方沒有回家，親友遍尋不獲下報警求助。消息稱，女事主周三在facebook留言：「六十歲無憾，有你陪我走。」



男女租住灣仔酒店房間一日，過時未退房，職員拍房門查詢，未獲回應，遂開門查看，發現男女昏迷。灣仔助理指揮官（刑事）關仲賢警司表示，警方在昨晨十時五十分接報，指酒店房內一男一女昏迷，警方及救護員到場，證實男子已死亡，女子神智迷糊，送院搶救後情況嚴重。警方聯絡男女雙方親友，不排除案件涉自殺協定。



警檢安眠藥烈酒消毒水



警方在房間內檢獲烈酒、五十粒裝安眠藥空盒及一杯混有酒類的啡色不明液體，並在洗手間找到消毒藥水、漂白水，而抽屜內有未開鋒牛肉刀，並在房內檢獲兩封女事主遺書，內容透露生無可戀，並交代其死後的資產分配。警方發現現場沒有打鬥痕跡，男死者身上無表面傷痕，稍後將向女事主詳細錄取口供，案件暫列屍體發現，將循自殺協定方向調查。探員在房內檢獲涉案證物，用多個黑色膠袋及透明膠袋載走。仵工將男事主屍體舁送殮房，待法醫官剖屍確定死因。



有律師指，根據《侵害人身罪條例》「協同自殺」罪行，任何人若協助、教唆、慫使或促致他人自殺或進行自殺企圖，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，一經定罪，可處監禁十四年。