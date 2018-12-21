美加息1/4厘 港銀息口暫不變

美國聯邦儲備局開會議息後，一如市場預期加息0.25厘，但調低明年加息次數預測，另維持繼續縮表。聯儲局會後聲明「偏鴿」，暗示明年將加息兩次，較九月時的預測少一次。香港金管局隨之提高貼現窗基本利率，滙豐、渣打和中銀香港先後宣佈維持其最優惠利率不變。



金管局上調貼現窗基本利率



聯儲局本港昨晨三時公佈議息結果，無視總統特朗普一再施壓不加息，仍決定將聯邦基金目標利率區間，由2%至2.25%，上調至2.25%至2.5%，為年內第四次加息。



聯儲局主席鮑威爾表示，將保持縮減資產負債表的步伐，強調聯儲局將繼續用利率作為貨幣政策的工具。他否認這造成投資市場下跌，認為縮表不是干擾市場的一大因素，並且沒有製造重大問題。 金管局上調貼現窗基本利率上調二十五個點子，至2.75厘，即時生效。金管局總裁陳德霖表示，港元利率已有上升趨勢，一個月同業拆息升至2.4厘水平，年初時為1.2厘，部份三月定存已達2.7厘，活期存款利率九月由年初的0.125厘，升至0.25厘。港元未來加息條件，取決於銀行本身資金情況。他又指，明年不明朗因素多，呼籲投資者做好風險管理，另須數據確認樓市是否下行周期，才決定是否調整宏觀政策。



美股周四中段跌268點



儲局宣佈加息後，美股隨即急挫，周四市況續跌，杜指中段報二三○五五點，跌二百六十八點；納指則報六五四二點，跌九十四點。滙控美國預託證券價格見六十四點三四港元，升零點七九港元；騰訊則見三百零二點六港元，升一港元。紐約期金報每盎司一千二百六十一點二美元，升四點八美元；紐約期油則報每桶四十六點三六美元，跌一點八一美元。