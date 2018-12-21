﻿終院受理上訴﻿﻿ 煲呔有望翻身﻿

終院首席法官馬道立指，終院批准上訴方就兩項法律觀點的爭議提上訴。第一：原審法官就公職人員行為失當罪引導陪審團時，是否應對控罪的「心理元素」作清晰引導，即「故意」必須包含「知法犯法」的元素。另外，若陪審團未能就曾蔭權的貪污控罪達成裁決，原審法官應否就曾的申報責任作另外引導。
第二，原審法官就公職人員行為失當罪的嚴重性引導陪審團時，是否應為陪審團提供更多協助。若陪審團拒絕接納曾蔭權於「政好星期天」的辯解，即他稱沒想過要申報，也沒有利益衝突，上訴庭是否有權歸納出陪審團已裁斷他故意隱瞞利益衝突的結論。
終院又接納上訴方以司法不公為由上訴。上訴方質疑，由於曾蔭權的瀆職控罪元素建基於其貪污控罪之上，若原審法官毋須陪審團考慮曾蔭權是否知法犯法，是否對曾蔭權嚴重不公。
本報得悉，目前在赤柱監獄服刑的曾蔭權，不會申請保釋外出，因他下月中刑滿出獄。昨早終院開庭前，他由囚車押送到來，其家人到庭旁聽。曾妻鮑笑薇和兒子，以及曾胞妹曾璟璇早上九時抵庭。曾胞弟曾蔭培夫婦及女兒於九時前到來。在犯人欄內的曾蔭權明顯消瘦，滿頭白髮，穿深藍西裝外套、白恤衫、格仔白黑色煲呔，步出犯人欄時，望向公眾席上的妻兒、弟妹，並點頭打招呼。
庭上安慰家人「我無事」
在終院三名法官休庭商議裁決時，曾太和胞弟妹走近犯人欄和曾蔭權傾談，曾向各人說：「放心，我無事，點都好。」曾蔭培隔着玻璃與哥哥手貼手，問胞兄是否穿夠衣服，曾太問丈夫穿得夠不夠暖和，可否圍頸巾，他指着恤衫領口說：「我瘦咗，頸鬆咗，入風。」不過他之後帶笑說：「裏面唔凍，呢度凍，不過我着咗冷衫。」他和親人傾談了約兩、三分鐘後，被懲教人員解入法庭囚室。當終院三位法官一致同意批出曾蔭權就推翻定罪的上訴許可時，曾太及曾璟璇即鬆一口氣，並面露笑容。