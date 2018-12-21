﻿終院受理上訴﻿﻿ 煲呔有望翻身﻿

前特首曾蔭權今年七月底遭上訴庭駁回其公職人員行為失當定罪的上訴，但獲減刑至一年監禁並減免訟費至一百萬元。他續提終極上訴許可申請，昨早由終審法院首席法官馬道立聯同常任法官李義及霍兆剛處理，馬道立聆聽控辯雙方陳辭後，一度休庭，經商議後，三位法官一致同意批出曾蔭權就推翻定罪的上訴許可，並於明年五月十四日聆訊，將是曾蔭權尋求「大翻身」以恢復聲譽的最終機會。



終院首席法官馬道立指，終院批准上訴方就兩項法律觀點的爭議提上訴。第一：原審法官就公職人員行為失當罪引導陪審團時，是否應對控罪的「心理元素」作清晰引導，即「故意」必須包含「知法犯法」的元素。另外，若陪審團未能就曾蔭權的貪污控罪達成裁決，原審法官應否就曾的申報責任作另外引導。



第二，原審法官就公職人員行為失當罪的嚴重性引導陪審團時，是否應為陪審團提供更多協助。若陪審團拒絕接納曾蔭權於「政好星期天」的辯解，即他稱沒想過要申報，也沒有利益衝突，上訴庭是否有權歸納出陪審團已裁斷他故意隱瞞利益衝突的結論。



終院又接納上訴方以司法不公為由上訴。上訴方質疑，由於曾蔭權的瀆職控罪元素建基於其貪污控罪之上，若原審法官毋須陪審團考慮曾蔭權是否知法犯法，是否對曾蔭權嚴重不公。



本報得悉，目前在赤柱監獄服刑的曾蔭權，不會申請保釋外出，因他下月中刑滿出獄。昨早終院開庭前，他由囚車押送到來，其家人到庭旁聽。曾妻鮑笑薇和兒子，以及曾胞妹曾璟璇早上九時抵庭。曾胞弟曾蔭培夫婦及女兒於九時前到來。在犯人欄內的曾蔭權明顯消瘦，滿頭白髮，穿深藍西裝外套、白恤衫、格仔白黑色煲呔，步出犯人欄時，望向公眾席上的妻兒、弟妹，並點頭打招呼。



庭上安慰家人「我無事」



在終院三名法官休庭商議裁決時，曾太和胞弟妹走近犯人欄和曾蔭權傾談，曾向各人說：「放心，我無事，點都好。」曾蔭培隔着玻璃與哥哥手貼手，問胞兄是否穿夠衣服，曾太問丈夫穿得夠不夠暖和，可否圍頸巾，他指着恤衫領口說：「我瘦咗，頸鬆咗，入風。」不過他之後帶笑說：「裏面唔凍，呢度凍，不過我着咗冷衫。」他和親人傾談了約兩、三分鐘後，被懲教人員解入法庭囚室。當終院三位法官一致同意批出曾蔭權就推翻定罪的上訴許可時，曾太及曾璟璇即鬆一口氣，並面露笑容。



