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林鄭及三司長評分跌

2018-12-21 列印
　　中文大學亞太研究所發表調查結果，在本月十一日至十七日期間訪問七百零八名十八歲或以上市民，讓他們對行政長官林鄭月娥，及三名司長評分。林鄭月娥整體表現的平均評分為五十二點七分，較十一月下跌零點四分，對比去年同期的五十六分，下跌三點三分，跌幅顯著。

　　至於三名司長，政務司司長張建宗的評分為五十分，比十一月下跌零點二分；財政司司長陳茂波的評分為四十三點二分，比十一月升一分；律政司司長鄭若驊的評分則為三十九點三分，比上月下跌一點六分，為三名司長中最低。

  另外，調查亦顯示，約兩成八受訪者表示滿意特區政府的表現，較一年前的百分之三十四點四低。

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