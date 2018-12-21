﻿「叫咪」籲長者莫貪便宜﻿ ﻿區議員被投訴噪音滋擾﻿

大埔發生「區議員大戰健康店」事件。議員劉勇威一間健康店外派傳單，呼籲長者不要貪圖贈品出席店方講座，以免被游說購買產品，結果遭該店職員指責，翌日劉反擊，手持「大聲公」呼籲長者便宜莫貪，店方指他製造噪音報警，警員到來調停。



一間健康產品店本月初於大埔舊墟開業，每天召開三場健康講座，長者只要支付一元入場，即可獲贈醬油、大米或即食麵等食品，每天吸引大批長者排隊，區議員劉勇威獲悉後，為呼籲長者提防被游說過度消費，本月十一日上午七時半在店門外派傳單，不久發生糾紛。據悉，該店一名職員步出，指劉製造噪音，着他不要阻礙做生意，劉指自己站在公眾地方，對方無權管，其後職員返回店內準備講座。



據知有長者花費近20萬



翌日早上，劉邀請警方防止罪案科、警民關係組警員，一同在大埔舊墟一帶派傳單，向市民宣傳預防洗腦式推銷。待警員於上午十一時許離去，劉轉往該店外，手持揚聲器說：「有人送贈品，叫大家聽講座，最後必然會叫大家購買商品。」他提醒街坊切勿輕信他人，購買不明產品，「香港無咁大隻蛤乸隨街跳！」



該店職員聞言步出，指責劉滋擾，不久有人報警，警員到場調停。警方回應，當天上午十一時五十五分，有人報警指劉姓男子與數名人士，在一店舖外發出噪音，警方到場勸籲，劉自行離去，案件列作噪音投訴，由大埔分區人員跟進。



劉勇威表示，有街坊反映類似形式的店舖，以贈品吸引長者聽健康講座，以高價推銷產品，據知有長者花費近二十萬元，因此呼籲街坊提防。該健康產品店發言人李小姐回應，相信劉議員出於善意提醒街坊，但站在該店門外「叫咪」會影響生意，因此報警，強調公司成立逾二十年，客人可自行決定是否購買產品，沒有任何欺騙。



