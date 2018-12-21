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海關檢冒牌化妝品拘13人

2018-12-21 列印
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　　海關人員根據線報，突擊搜查尖沙咀、旺角及上水四間藥房、五間化妝品店及一個倉庫，檢獲一千三百件懷疑冒牌化妝品及護膚品，當中包括保濕啫喱、眉筆及碎粉，市值七萬三千元，行動中拘捕八男五女，年齡由十九至六十歲，當中包括七名店東及六名店員。案件仍在調查中，所有被捕人士帶署調查後獲准保釋候查。

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