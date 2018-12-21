海洋公園推港人生日免費入場

加拿大政府官員周三證實，有第三名加拿大人在中國境內被扣留。總理杜魯多作出回應時表示，最新一宗個案似乎與對上兩宗（康明凱和邁克爾被扣案）不同。他敦促各方保持審慎，而他不會因為這些事件而擺出強硬的政治姿態或發表強硬的政治聲明。北京外交部發言人華春瑩指該名加拿大公民名叫麥克弗（Sarah McIver），因非法就業而受到行政處罰。 杜魯多於周三主持年終記者會時指：「把事件升級或者發表非常強硬的政治聲明，實際上會帶來反效果，對爭取那些加拿大人重獲自由的目標沒有幫助。把事件升級及擺出政治姿態，短期內會令人滿意，好像大力拍枱一樣，做一些很顯眼的事，但可能不會帶來我們所希望的結果。」又表...

2018-12-21