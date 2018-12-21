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海洋公園推港人生日免費入場

2018-12-21 列印
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　　海洋公園宣佈，將於明年一月推出香港市民專享生日優惠，屆時一月出生的港人可於生日起計七天內，任選一天免費入場，除可獲贈特別版生日襟章，亦可與同行親友共享多項特快通行服務、餐飲，以及攤位遊戲等優惠。入場人士須出示有效之香港身份證。

　　此外，壽星同時可享專屬禮遇，包括園內多處的餐飲優惠，如可於水都餅店、海龍王餐廳、冰極餐廳或嵐灣茶座消費港幣一百五十元或以上，便可獲贈迷你士多啤梨慕絲生日蛋糕，不論同行親友人數多寡，每位均可獲蛋糕一件。

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