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一成半受訪市民 增聖誕消費預算

2018-12-21 列印
　　香港研究協會於本月十二至十八日訪問一千零八十二名市民，了解他們對聖誕消費的看法。調查結果顯示，有一成半受訪者預料今年的消費金額比去年有所增加。四成六受訪者則預計消費額和去年差不多。

　　另外，調查亦發現，有近四成受訪者表示，會為自己設消費上限，當中八成表示上限為二千元。在對經濟評估方面，認為現時較差，和認為差不多的比例相近，都有近四成，另有百分之七認為較好。協會建議，政府及商戶合力營造更佳的節日氣氛，藉此刺激市民消費及提高香港旅遊業的競爭力。協會亦建議，市民暫且放下生活壓力，享受普天同慶的佳節。

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