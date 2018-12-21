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頭條Jetso App獨家優惠券 冬季購物、美食節盡情享樂

2018-12-21 列印
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　　聖誕節要搵個小朋友、大人同男女都啱嘅地方真係好難！嚟緊12月22至25日喺香港會議展覽中心舉行嘅5個大型展覽就啱晒咁多位啦！

　　今年香港冬季購物節有DIY手作市集，最啱年輕人；去冬日美食節仲可以同朋友開心share美食！最重要係今年頭條Jetso App預備咗超過50張冬季購物、美食節獨家優惠券，大家可以用最抵價掃貨啦！今次焦點優惠券有$1加拿大紅莓乾、$1花膠豬肺湯、$10博丁格斯酒莊紅酒、贈品CRISTEL鑊鏟，留意有啲優惠劵數量有限，用完即止，快啲下載頭條Jetso App收藏定優惠劵，Mark實入手清單啦！
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