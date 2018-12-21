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派錢阻「幣少爺」離開 「龍心」女友遭拘捕

2018-12-21 列印
■「龍心」女友（右一）因攔阻「幣少爺」離開時，向市民派錢，一度引起混亂。
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　　警方昨日拘捕網絡紅人「龍心」的女友，她涉嫌日前在深水埗阻擋「幣少爺」黃鉦傑駕駛的車輛離開時，一度向市民派錢引起混亂，警方調查後，昨日以公衆地方行為不檢罪名將她拘捕。

　　被捕女子姓鄭(十八歲)，本周二下午三時許，「幣少爺」黃鉦傑在深水埗到明哥飯店，向明哥購買逾九萬元飯券後，駕駛其林寶堅尼超級跑車離開，駛至南昌街近長沙灣道時，被鄭女站路中心擋着去路，並一度拿着數張千元鈔票放在車窗，又向市民派錢，其間引來大批市民要求她派錢及圍觀，引起混亂。

　　警方事後接報到場，經一番勸止及驅散圍觀市民，以及登記鄭女資料協助調查後讓她離去。警方經調查後，昨日將鄭女拘捕。
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