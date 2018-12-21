濠江食肆接連爆炸被查封 老店舊牌圖則不符新法例

澳門一老牌麵家因消防問題，被勒令停業，引起迴響。據新一期《東周刊》追查發現，原來澳門自一七年底獲聯合國教科文組織評定為「美食之都」後，作為餐飲業發牌及監管機構的民政總署，即加強巡查全城食肆的消防及衞生情況。影響所及，部份老店因過往出牌時圖則簡陋，如廚房無詳細列明爐具等，因而被指違規，又或店內樓梯少兩級，不符現今法例，須拆卸整改。



澳門飲食業界人士指出，由於早前接連有食肆發生氣體爆炸致傷亡事故，當局執法變嚴，迄今最少十七間食肆被查封；而所有新食肆要獲得當局發牌，亦面對不少困難。位於澳門爐石塘區、超過半世紀歷史的「巨記麵家」，今年十月底因為消防問題，被民政總署勒令停業；東主在門外貼出聲明，惹起社會熱論。



有立法會議員批評，當局一方面說扶持老店，另一方面卻發出「封舖令」，兩者似乎背道而馳。民署就事件作出回應，表示早於一六年十一月與消防局進行聯合巡查時，發現「巨記」違法加建廚房、設置未經核准的爐頭及油煙系統，民署多次與店方面談、電話、書信和開會，但兩年來店方都無積極跟進。鑑於今年七月有食肆發生氣體爆炸，致一死六傷，民署不得不採取措施，要求食肆糾正安全隱患。



負責人：澳葡年代圖則求其



「巨記」被勒令停業後，東主終照民署指示，把違規廚房及爐具等設施拆除，並在本月八日獲准復業。《東周刊》接觸負責人洪小姐，她對保住老店雖感高興，卻仍有抱怨：「澳葡年代食肆的圖則，其實好求其，廚房位置就係寫廚房兩個字，無劃清楚爐頭設施。事隔五、六十年，民署攞番當年張圖則，問我廚房點解有爐頭，要我將廚房還原當初圖則的面貌。就係因這些問題，令舖頭被查封。」洪小姐花費二十多萬拆廚房爐具等，還在附近租地方另設新廚房，被逼廚、舖分開，而淥雲吞粉麵等仍可繼續在老店進行。



記者走訪澳門各區，發現多間著名食肆亦被停業：南灣豬扒包名店「葉熾記」，東主稱剛花六位數字完成整改復業；黑沙環建華新邨的「金隆雲南米線」，上月因排煙問題被封舖，整改後日前復業。



