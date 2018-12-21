﻿採用物流業RFID技術 護老智能背心 貼身看顧防走失

本港長者護理服務需求有增無減。部份認知障礙症長者出現遊走症狀，須護理員貼身照顧。為進一步確保認知障礙症長者的安全，東華三院聯同香港物流及供應鏈管理應用技術研發中心、香港紡織及成衣研發中心有限公司及香港應用科技研究院，研發創新科技「防遊走背心系統」，利用定位技術，給患者更大自由空間，並預防走失。記者：呂穎瑜 攝影：伍明輝



「防遊走背心系統」採取無線射頻識別技術，此技術原本用於物聯網領域，如運輸及零售。「防遊走背心系統」的出現，皆因六年前的一次傾談會面。物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚憶述，當年與東華三院及其他合作方交流，探討將此技術應用於長者護理服務的可行性。黃指，有賴東華三院全力支持，經過六年研發，成功推出將無線射頻識別、藍芽、及全球定位系統集於一身的「防遊走背心系統」，並將其應用於東華三院轄下的十一間長者日間護理中心。



「防遊走背心系統」透過無線射頻識別（RFID）感應認知障礙症長者的位置，穿上內置RFID標籤背心的長者若走失或擅離院舍時，安裝於出入口位置的閱讀器會偵測到射頻訊號，使電腦系統發出警報，讓院舍職員立刻阻止長者離開。這系統亦能於戶外使用，全方位監察長者位置，以確保安全。



衣料輕便 裝置RFID標籤



「中心除了起居照顧，為長者提供一個有尊嚴，及能夠自主的生活方式也尤其重要。」東華三院黃祖棠長者日間護理中心區域護士主任張惠儀指，以往有外出活動，中心採取「人釘人」，每位有遊走症狀的長者被拖實，但仍不能百分百確保長者安全。現在這個系統大大增強了長者及護理員的安全感，中心的人手安排鬆動不少，能夠舉辦更多外出活動，許多長者都因外出活動的次數明顯增加而感到高興。



被問及是次研發過程所遇到的困難，黃指團隊花了不少時間研究如何把科技調節到適用於認知障礙症長者身上。「即使研發了這件背心，也要老人家願意穿上才能發揮作用。」為了讓長者容易接受這件背心，香港紡織及成衣研發中心業務拓展總監陳慧欣表示，在設計時需把各方面都考慮周詳，例如衣服物料應輕便且適用於四季，RFID標籤需放於長者不易察覺的位置，甚至背心的剪裁和顏色配搭都收集了長者意見加以改良，務求研發出具安全效果之餘亦能受長者歡迎的「防遊走背心」。



縱使困難重重，研發團隊的努力並無白費。陳憶述，兩年前中心曾帶領長者到工展會購物，期間一位同事付款時不慎與長者鬆開了手，長者很快便不見蹤影，幸好當時該長者穿著「防遊走背心」，同事立即透過系統在人群中找到長者位置，即時找回走失的長者。陳指此成功案例令研發團隊非常鼓舞，「證明這個技術確實能真正幫助到認知障礙症長者。」



「防遊走背心系統」今年樂齡科技展展出，研發團隊的努力除了在本港備受肯定，還受到國際青睞。今年五月，這個系統於新加坡「亞洲老年創意論壇暨第六屆亞太區老人照顧創意選舉」中榮獲「創新科技應用方案」大獎，表揚團隊成功將科技實際應用至長者護理服務。對於未來計劃，黃表示，現正探討能否將此項技術應用於同樣有走失問題的自閉症兒童上，相信此項技術用於社區工作必定大有可為。