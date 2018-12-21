﻿「透明密封」保騎樓﻿ ﻿雷生春變身特事特辦﻿

首批納入「活化歷史建築夥伴計劃」的戰前唐樓雷生春，活化成大學中醫藥學院，建築師林中偉巧妙地以玻璃窗圍封騎樓，做到隔音隔塵，但不削弱建築特色；又首度在活化項目上應用消防工程學技術，滿足消防要求之餘，免除拆梯加高矮牆的需要，盡量保留原貌。



既要保存原狀，亦要符合現代建築規例，林中偉扭盡六壬讓雷生春順利過關，回頭看，他不禁詰問，將現代要求套用在舊建築身上，是否太重手呢？



要數香港保育路上的里程碑，不得不提一級歷史建築雷生春。這幢糅合了新古典主義和裝飾藝術主義建築風格的戰前唐樓，坐落在太子荔枝角道與塘尾道交界的三角燈位處，是區內地標之一。上一輩對雷生春的印象，是九巴創辦人雷亮的大宅，上層是住所，下層是跌打藥店，典型的下舖上居格局。



隨着雷氏搬離大宅，雷生春自八十年代起，一度丟空荒廢多時，外觀顯得破落陰森。○八年被納入首批「活化歷史建築夥伴計劃」，大宅被活化成香港浸會大學中醫藥學院，外觀變得光潔鮮明、醒目亮眼。能使雷生春有如此蛻變，活化團隊猶如魔術師。林中偉指，雷生春的最大特色，是樓上三層臨街的寬敞外廊，俗稱「走馬騎樓」騎樓的外圍建有甕形扶欄，貫徹其古典風格，讓雷生春添了一絲優雅美態。



然而戶外騎樓無法隔絕噪音和灰塵，難配合中醫藥診所的功能需要，為了充份利用此空間，建築師得想想辦法。林中偉選擇以大玻璃窗密封騎樓，更細心地把窗與窗之間的接駁位置收藏在樑柱後方，「玻璃窗毫不顯眼，從外觀看亦不會搶了舊建築結構的焦點。」



符合消防條例 限制人流



四層高的雷生春原本設有一條樓梯，但在現今消防條例下，舊梯太舊太窄，即使活化期間已加建一條新樓梯，仍未達消防要求。團隊竟於是「特事特辦」，利用現代建築常用的消防工程學技術，以電腦模擬火警疏散情況，計算出只要同一時間內，雷生春的人流少於五十三人，新梯加舊梯足可應付疏散需要。「拆舊梯對建築物破壞極大，它不是百分百（符合要求），但也幫到幾成，只要控制人流，安全程度並無減少。」故此，現時雷生春只有地面一層開放予公眾參觀，市民到上層求診，須事先登記。配合設於各層天花的隔煙幕和消防花灑，建築師巧妙地滿足了消防需要，林中偉指，雷生春是全港首個運用消防工程學的保育活化項目。



