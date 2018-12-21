﻿極端氣候鋼筋侵蝕速﻿ ﻿港珠澳橋壽命恐大﻿減

今年通車的港珠澳大橋，成功通過超強颱風「山竹」的考驗，證明具備一定抗災能力。有土木工程專家警告，溫度上升將加快大橋鋼筋鏽蝕速度，極端天氣亦會加劇物料冷縮熱脹幅度，令橋身更容易出現裂縫，如保養不當，設計壽命有一百二十年的港珠澳大橋，有機會變成「短命橋」。全球暖化的影響日益明顯，專家坦言，目前路政署的《道路及鐵路結構設計手冊》未全面考慮全球暖化的影響，有必要及早更新。



超強颱風山竹今年九月登陸菲律賓期間，中心風力達十七級（即風速高於每小時二百一十三公里），惟據現有的公開數字，港珠澳大橋的設計只可抵禦十六級颱風，一度令港人擔心大橋難以抵擋山竹的威脅。最後，山竹在襲港前明顯減弱，大橋經檢查後亦未有發現問題。然而，全球暖化將帶來更多威力如山竹的超強颱風，除港珠澳大橋，更早落成的青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，日後能否在強風中全身而退？



專研橋樑結構的港大土木工程系系主任區達光，在檢視路政署的《道路及鐵路結構設計手冊》（下稱「手冊」）後相信，即使十七級風力的山竹襲港，本港多條大橋亦能無恙。他指出，「手冊」按天橋身處的位置，設定不同的「最高風壓（Peak Velocity Pressure）」要求，由低至高依次為「受建築物或地形屏蔽」、「一般情況」、「不受建築物或地形屏蔽，或地勢較高」及「受外海東北風或東南風影響」。他以「受外海東北風或東南風影響」的天橋為例，其「最高風壓」的要求為三點八千帕，相等於每小時二百八十三公里的風力，換言之，該橋樑可抵受的風力，較十七級颱風還要高。



縱然青馬大橋啟用至今逾二十年，而「手冊」在一三年已更新，但區達光指出，由於青馬大橋屬主要幹道，港府當年刻意調高設計風壓，其要求大致與最新「手冊」接近，再加上工程安全系數後，可承受的風力將會更高。此外，根據路政署的資料，青馬大橋流線型設計的橋身、橋塔地基周圍填成人工島等的設計等，亦可於風災助橋樑避過倒塌危機。至於港珠澳大橋的設計要求，區達光指出，其設計以三地最高要求為準。因此，他相信包括港珠澳大橋在內的主要幹道，有能力抵抗「山竹」再臨。



即使本港橋樑可抵禦超強颱風，惟全球暖化有機會令大橋變得「短命」。區達光表示，大橋在適當維修下理論上有一百二十年的壽命，然而，極端天氣影響橋樑結構冷縮熱脹的幅度和受力情況，令部份材料壽命減低；溫度上升亦會增加化學反應速度，令鋼筋遭海水腐蝕的問題加劇，「混凝土不是完全防水，在長時間的滲透後，鋼筋有可能生鏽及膨脹，令混凝土裂開，再令鋼筋生鏽的速度更快，造成惡性循環。」



冷縮熱脹幅度大增



為減少鏽蝕問題，區達光指出，部分新建橋樑的外層鋼筋，會改用雙相不鏽鋼（Duplex Stainless Steel），延緩鏽蝕速度，「港珠澳大橋以我所知亦有採用這個方法。」科大土木及環境工程系副教授陳銳斌亦表示，近年維修及保養橋樑時，已採用最新的加固技術，包括使用碳纖維，工程師亦會定期視察橋面、橋身等部份，一旦發現混凝土出現裂痕，便會找工人盡快處理裏面的生鏽部份。雖然本港已就橋樑被超強颱風吹襲的威脅做好準備，但區達光指出，目前「手冊」的規範未有全面考慮全球暖化的影響，認為政府有必要盡早檢視情況。



