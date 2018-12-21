﻿不滿遭阻出戰明年區選﻿ ﻿前線系成員退黨有內情﻿

十年前跟隨劉慧卿併入民主黨的「前線」成員發動集體退黨，共五十九人，以新東支部成員為主，「前線系」幾乎全部劈炮唔玩。冰凍三尺，非一日之寒，發動「兵變」的成員接受《東周刊》專訪，剖析真正導火線是立法會議員林卓廷，「佢執掌民主黨新東支部後，扶植自己O靚上位。」更在明年區議會部署上位，藉詞阻撓「前線系」成員出選，令他們忍無可忍決定反枱。



爆發創黨以來最大型的退黨潮後，該黨新東區議員減半至五人，明年區選岌岌可危，甚至波及兩年後的立法會選舉。「前線」十年前「嫁」入民主黨，兩家關係一直貌合神離，最近更與民主黨「親生仔」林卓廷擘面，近六十人拉隊退黨，成為民主黨創黨以來最大的一次「兵變」。



矛頭直指林卓廷



退黨潮的領軍人是大埔區議員區鎮樺、剛卸任民主黨副主席的沙田區議員李永成、沙田區議員丁仕元及前西貢區議員柯耀林等「前線系」成員，退黨人士逾半是「前線系」，當中除了五十八人是新東支部成員，亦有一人來自港島區。他們公開宣讀兩份退黨聲明，當中區鎮樺、柯耀林及丁仕元等人的聲明直斥林卓廷人格卑劣、毫無政治道德。



區鎮樺及丁仕元接受《東周刊》專訪時，不勝欷歔。當年區鎮樺等人已反對合併民主黨。據悉當年民主黨為安撫他們，有「不成文規定」要中委會預留數個席位讓「前線系」出任。同時，「前線系」參選區議會或立法會的機會與「親生仔」均等，亦容許他們兼任「將軍澳民生關注組」等地區組織成員。共處十年，區鎮樺認為民主黨「大佬文化」變本加厲，林卓廷幾年前獲劉慧卿提拔執掌新東支部，就是經典例子， 「前線」創辦人劉慧卿與林卓廷同一陣線，令「前線系」成員萬念俱灰，區鎮樺說：「佢同林卓廷識咗幾年，但我們就跟咗佢十幾年，佢應該清楚我們唔係捏造事實的人。」今次退黨的人士在新東扎根多年，有十九人曾參選，當中五人是現任區議員，另有五人是隨時有實力參選的社區主任。有人怕他們當選或連任後，威脅自己馬房的地位，遂藉詞阻撓「前線系」成員參選。



失落區議會議席的柯耀林身兼「將軍澳民生關注組」主席，他原本打算明年參選重奪西貢區議會議席。林卓廷卻認為該關注組是政黨組織，柯耀林一身兼兩黨有不妥，要他二擇其一。他怒斥：「我係該關注組主席，退出的話個組織就散，咁即係逼我退出民主黨？」關注組其他成員服務的選區，也「恰巧」遇上林卓廷親信空降該區，例如關注組成員李柏棠在將軍澳「都善選區」服務多年，遇上林卓廷的親信莊榮暉空降該區，李柏棠同樣被人以「雙重黨籍」為由要求取捨。 當年併入民主黨的「前線系」成員如今走得七七八八，他們很可能成立新的地區聯盟，劍指明年舉行的區議會選舉。



