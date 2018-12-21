﻿浸大視覺藝術院總監﻿ ﻿培育港生追夢翅膀﻿

藝術是甚麼？不少人聽到藝術二字已肅然起敬，然後語塞；據新一期《東周刊》報道，曾執教倫敦多家著名藝術學府的藝術大師、浸會大學視覺藝術院總監黎力誠教授（Professor Louis Nixon）認為藝術並非高不可攀，哪怕是一種態度、一個表情都是藝術的表達。



常被謔稱為文化沙漠的香港，人人覺得藝術無得搞，卻被黎力誠視為未開發的藝術金礦，發展潛力無限，「香港會好像倫敦一樣，成為下一個文化藝術同樣蓬勃的出色城市。」為開拓藝術處女地，他今年初來港執掌該學院，發現港青們的小宇宙確實滿載主意，學生與這位蜚聲國際的藝術大師切磋絕不遜色，有時黎力誠被教番轉頭，他毫不靦腆，反而沾沾自喜稱讚學生青出於藍。



走進浸會大學視覺藝術院的教室，到處擺放精美絢爛的作品，門外漢看在眼內，但覺深不可測，在黎力誠眼裏卻好比空氣與水，是生活中必要的部份。從事藝術與教育工作二十五載的黎力誠，曾任英國金斯頓大學金斯頓藝術學院副院長（研究）和藝術研究所所長，期間創辦一系列文學碩士和藝術創作碩士課程。在教學相長的過程裏，正好為本港年輕人平反，「未來香港前，聽聞港青被評為欠缺創意的一群。真正履新後，見到系內五百五十多位學生都是才華與創意兼備。」



「不少就讀藝術的香港學生，都先要過父母一關，說服他們自己所學的專業不是無出路。」俗世人看藝術家，總認為他們是不吃人間煙火，但黎力誠卻相當「貼地」，深明文化沙漠的香港，藝術常被謔稱是「不能當飯食」，藝術系學生克服不少家庭阻力才能展開翅膀追夢。他寄語所有父母：「或許有些父母認為藝術不能賺錢，但香港的文化藝術正不斷發展，今天未成氣候，但不代表明天也不能，藝術是一門有趣又精采的行業，香港會好像倫敦一樣，充滿機遇，成為下一個文化藝術同樣蓬勃的出色城市。」



黎力誠的藝術基因與生俱來，皆因他父母本身就是藝術家，從小就接觸到來自不同領域的藝術，在父母的工作室度過不少成長時光，藝術自然成為他生活中不可或缺的一部份，長大後順理成章在英國修讀畫畫及雕塑。



他同樣在藝術路上經歷顛簸，幾乎每件作品都歷盡艱辛才完成，最深刻的作品可算是雕塑品「Rolling Barrel」。它是一個在地上不斷來回滾動的油桶，由於要讓油桶自行滾動，他絞盡腦汁克服製作上的技術困難，幾經波折才完成，並在多個國際展覽展出過。



憑著一份不甘現狀的精神，該校最新嘗試是購入「Dobot」機械臂，利用編程讓機械臂與藝術家互動合作，擦出火花。機械科技漸漸成為人類生活中不可缺少的一部份，藝術亦然，加入更多機械元素，方便學生創作是大勢所趨，例如3D掃描及打印技術，融入雕塑課程中。



