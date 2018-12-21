﻿樓神預警納米樓恐大跌﻿ ﻿「呼吸PLAN」業主最高危﻿

樓市近月大吹淡風。「納米樓」泡沫高潮「龍牀盤」屯門菁雋開售後只賣出區區兩伙，銷情極為慘淡。有「樓神」之稱的長實執行董事趙國雄罕有地發出預警，估計納米樓明年有機會大跌三成。當中選用發展商高成數按揭，甚至毋須入息證明和通過壓力測試都借到的「呼吸PLAN」業主最為高危。



納米「龍牀盤」屯門菁雋共有三百五十六伙，發展商佳源國際首輪只推出七十三伙，平均呎價接近一萬七千元。當中面積一百三十一方呎的開放式單位，每呎居然索價二萬一千七百五十六元，叫人咋舌，且菁雋遠離市中心，銷情慘淡，至今僅賣出區區兩伙。



有「樓神」之稱的長實執董趙國雄近日在飯局上罕有發出「預警」，估計在中美貿易戰短期難以解決下，整體樓市明年有機會下跌兩成，納米樓的跌幅更可能高達三成。「樓神」直指毋須入息證明和通過壓力測試的「呼吸PLAN」業主最高危，恐有機會面對銀行估值不足，做唔到按揭之危機！



高成數按揭俗稱「呼吸PLAN」，意即買家只要「有呼吸」，毋須入息證明和通過壓力測試都借到按揭，成數普遍高達九成，少數更借足百分之百甚至「借凸」，遠比銀行一按一般五至六成高，成功吸引不少原本畀不起首期的買家。由於審批極為寬鬆，加上一般首三年設有優惠，令一批不夠實力的買家過度借貸，每月供款即時倍增。



曾發表「細價樓爆煲論」的地產投資老手湯文亮認同趙國雄的預測，納米樓跌三成是意料中事，還拋下兩個字︰「大鑊！」又稱：「有人話三年後樓價升轉按就得，佢哋太理想。如果息口升，轉按根本過唔到銀行壓力測試，最後焗畀貴息。」



投資老手預料跌三成



其實自從監管機構多次表達關注後，近期「呼吸PLAN」已漸漸式微。三年前被戲稱「劏房之城」的九建紅磡環海．東岸，可說是「呼吸PLAN」高峰新盤之一。九建開售時以市區樓三百萬有找作招徠，更提供「開心直通車計劃」。買家只要付百分之五首期便可上車，再以「滴滴金」方式，收樓前只需每月供樓價百分之零點三五，入伙時才上會。買家毋須入息證明。餘下最多約八成半樓價，可全數選用九建旗下財務公司的一按及二按。



翻查一手成交紀錄冊，多達約六成三買家選用九建旗下財仔的「呼吸PLAN」，市傳息率比銀行高出一倍，首年利率為P-0.5厘（P為5.375厘），之後提高至P+0.75厘，即實際利率高達6.125厘，還款期最長三十年。



以環海．東岸最平單位為例，實用面積一百九十四呎，一五年以三百一十三萬八千元賣出，呎價一萬六千一百七十五元。如用九建的「呼吸PLAN」分二十五年攤還，首年月供一萬五千八百五十三元，次年增至一萬七千八百三十八元，全期利息支出達二百五十八萬元，已達樓價八成多，樓價連息合共約五百六十萬；假若業主轉向銀行上會，銀行只承做六成按揭，即業主要補樓價百分之二十五差價才能轉按，但每月供款可大減至八千多元，全期利息約五十五萬元，比發展商按揭慳近二百萬元。借「呼吸PLAN」的業主不少原本就不夠資金畀首期，遑論再上會。



