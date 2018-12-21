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高清內視鏡揪出大腸微細瘜肉

2018-12-21 列印
■張浩然醫生示範使用高清內視鏡。
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　　大腸癌是香港常見癌症之一，一家高清腸胃內視鏡中心引入最新的高清內視鏡Olympus HQ290，能夠更容易分辨出大腸的微細瘜肉或異樣情況。有外科專科醫生表示，大腸癌愈早發現，存活率則可達九成半，呼籲成年人定期做檢查。

　　大腸癌初期沒有明顯症狀，容易被忽視，但傳統內視鏡只提供標清映影，一些隱藏或初生的瘜肉，不易察覺。新世界發展表示，為提高檢查的精確度，康健品牌「仁山優社」旗下的高清腸胃內視鏡中心引入的高清內視鏡Olympus HQ290，與傳統型號比較，擁有更精細明亮的窄頻影像系統、雙對焦、高清映像質素等，以協助醫生診斷及更精準快速切除隱藏或初生瘜肉。

　　外科專科醫生張浩然表示，高清畫面能令檢查更為細緻，畫面質素和顏色都並不是傳統的標清畫面可以比擬，這樣醫生在檢查時，便可更容易分辨出大腸的微細瘜肉或異樣情況。

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