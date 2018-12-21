﻿內地生來港研習﻿ ﻿校園內外體驗文化﻿

近年眾多香港學生北上參加姊妹學校的交流活動，同時內地學生赴港研習及體驗的比例亦愈趨上升。臨近聖誕假期，本港有中學將第二度接待內地生參加聖誕聯歡活動，校長坦言，內地校方盼讓內地生感受港生的校園文化及創意作風，更可趁機體驗西方節日氣氛。



聖誕節前夕，獅子會中學將接待二十多位來自廣西姊妹學校的初中生，一起參加聖誕聯歡活動。校長林日豐不諱言，來訪學校已是第二度提出於十二月來訪，「或許對方考慮到內地的聖誕節氣氛不及香港，盼讓學生更深認識西方節日，加上聯歡活動當天可見到學生的創意，內地老師亦留意到我們給予很大空間讓學生自由發揮。」



林日豐認為，現時內地學校拜訪香港學校的活動漸趨「升級」，不再限於禮節式參觀，師生除可抽一天進行慣常觀課，另一天內地生亦將獲派到不同班級參與聚餐，及成為校內才藝比賽的其中一組表演者，「內地學校很少有這類活動，內地生來到我校有學生一對一接待，他們很開心雀躍。」



經常策劃中港學校交流活動的愛學遊總經理張玉忠認同，近年開始有更多內地學校赴港參加姊妹港校的聖誕聯歡活動，「五年前我第一次代兩地學校聯絡及安排住宿配套，當時首見行程有聯歡會，如今六七所學校都有。」他表示，內地學校安排學生來港一星期，一行人完成訪校活動後，有的行程包攬多項應節活動，如在港欣賞聖誕燈飾、趁冬季大減價購物。



聖誕聯歡 參觀景點



除了聖誕節節目，赴港交流團亦會遊覽多個香港景點，張玉忠更曾安排內地師生往孫中山史迹徑、歷史博物館、饒宗頤文化館、黑暗中對話體驗館等地點，「有些接待的香港學校沒空間提供課堂機會，故此內地學校更看重其他文化交流部份，未必想去主流觀光景點，他們反而覺得參與藝文活動挺好的。」



張玉忠有感，隨着內地教育部於二○一六年撰寫文件，提出「推進中小學生研學旅行」，加上內地政府提供資助鼓勵學校出行，內地生對外進行交流的比例有所提升，香港乘勢成為遊學熱點，「以前內地學校可能於一周行程抽出一兩天前往澳門交流，但香港推行姊妹學校計劃後，除了中部地區學校來港仍有機會去澳門，廣東地區學校基本上全程留港。」



荃灣商會學校今周也將接待來自姊妹學校的師生，校長周劍豪認為，中港學生攜手上課、外出參觀、表演交流及聯絡活動，為最合適的四大接待環節，「孩子對小型運動會、集體遊戲或團隊訓練活動很受落。」為了讓來訪的學生帶走特色紀念品，他特意請美術老師設計以香港特色、地道小食為圖案的襟章，如紅色小巴、電車、菠蘿油及雞蛋仔，學童愛不釋手。



