﻿最平93萬 市民排隊攞表 首期4.7萬可上車 綠置居爭崩頭

位於長沙灣的綠置居麗翠苑昨日開始派發申請表，以市價四二折推售，最平單位只售九十三萬二千元，首期四萬七千元即可上車做業主。大清早便吸引約二十人到場排隊等候，排頭位的李先生大讚麗翠苑價格吸引，交通方便，希望有機會換更大的單位。



房委會推出專為綠表公屋戶而設的長沙灣綠置居項目「麗翠苑」，昨日開始在觀塘開源道新設的「綠置居銷售小組」派發申請表，首日派出約四千八百份申請表。下周五起接受綠表公屋戶申請，最快於明年二月攪珠，三月開始揀樓，預計落成時間為同年九月。



平均呎價6000多元



長沙灣東京街綠置居項目麗翠苑共四座，提供二千五百四十五個單位，單位實用面積介乎一百八十四至四百五十二方呎不等。麗翠苑將以市價四二折推售，最平單位售九十三萬二千元，「上車」首期為四萬七千元；最貴單位售三百零六萬元，平均呎價約六千多元。



與母親同住九龍灣公屋，排頭位的李先生昨日早上六時許已經到場，希望抽中能改善居住環境，表示知道現時樓市正下行，因為單位是首次以巿價四二折出售，價格吸引，但坦言抽中機會微。「現在住三百多呎，而麗翠苑最大則有四百五十多呎，希望換到更大單位。」



有取表的沙田公屋戶希望購買大單位，住得舒適一點，但擔心申請太踴躍，抽中機會渺茫，不過也不放過機會，儘管一試。另有市民鄒先生，曾申請數次居屋不成功，今次決定「轉戰」綠置居。他認為白表申請人比例上較綠表多，相信今次申請綠表，成功機會較大。



公屋戶：機會渺茫亦要試



房委會同時展出多個單位模型，讓申請者先睹為快，其中一個大單位模型為三座一樓至三十四樓一號單位，實用面積約四百四十四方呎，而另一開放式單位模型展示最細的單位間隔，為一座一樓至三十九樓五號單位，面積僅一百八十四方呎。



該項目只供綠表人士申請，包括公屋租戶及已通過詳細審核的公屋申請人等，公屋戶毋須進行資格審查。另外，曾入綠表申請二○一八年居屋但未被選中的申請者，該申請將被自動保留至今期綠置居，故毋須再次遞交申請表及繳付申請費用。



市民除可前往售樓處，樂富客務中心或屋邨辦事處亦可以領取申請表。不過，由於今期綠置居與居屋銷售時間接近，房署表示，位於樂富的房委會客務中心將不會擺放收集箱，收集綠置居申請表。



