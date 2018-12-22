﻿新房策增公營樓比例 10年建45萬住宅

運輸及房屋局公佈《長遠房屋策略》周年進度報告，未來十年期的公私營房屋供應比例，將由六比四，調整至七比三，總房屋供應目標為四十五萬伙，較去年減少一萬伙，主要是由於住戶數目淨增長下跌。局長陳帆表示，調整公私營房屋比例，為回應社會對住屋的需求，強調私人房屋供應不會減少。



新一份《長遠房屋策略》報告指出，政府將於下年度起計十個年度的公私營房屋新供應比例定為七比三，公營房屋供應目標為三十一萬五千伙，即平均每年供應三萬一千五百伙，當中包括二十二萬個公屋及綠置居單位，其他資助出售單位則為九萬五千伙；私營房屋供應目標則為十三萬五千伙，「港人首置上車盤」會列入私營房屋供應量計算。



私樓方面，每年供應目標將由現時一萬八千伙減至一萬三千五百伙，而未來三至四年的一手私人住宅物業市場的預計供應量則為九萬三千伙。陳帆指，雖然私營房屋供應目標較早前推算的減少四萬多伙，但未來五年，每年平均會有超過二萬個單位供應，認為有關供應長遠的轉變屬於健康。



土地不足 或放寬地積比



當局最新公佈資料顯示，未來十年覓得的土地只夠興建二十四萬八千伙，距離長遠房屋策略目標的三十一萬五千伙，尚欠六萬七千個單位。陳帆表示，一如既往，政府會繼續努力覓地，多管齊下增加房屋土地和建屋量，包括加快土地規劃、平整及建造工作；考慮調撥更多熟地作公營房屋之用，以及加大公營房屋用地的住用地積比率。



此外，政府決定將九幅原作私營房屋用地，改撥為公營房屋發展，料可提供約一萬零六百個公屋單位。當中除了一幅位於啟德的用地批予房協重建真善美村外，其餘八幅用地，房委會及房協將各自在一幅位於啟德，以及三幅位於安達臣道石礦場的用地發展資助出售房屋。