夫水池構築物有機會定罪 ﻿大宅僭建﻿﻿鄭若驊免檢控﻿

律政司司長鄭若驊與其丈夫潘樂陶的大宅早前被指僭建，獲授權處理案件的刑事檢控專員梁卓然表示，經徵詢資深大律師意見，以及檢視屋宇署提交的證據等，決定不檢控鄭若驊，但會檢控其夫潘樂陶。



刑事檢控專員梁卓然昨日透過律政司發聲明，表示去年十二月二十七日屋宇署接獲傳媒查詢有關屯門樂翠街五號海詩別墅的部份單位（包括三及四號屋）的懷疑僭建物。四號屋由一家公司擁有，而鄭若驊為該公司的唯一董事；三號屋的業主則為鄭若驊的丈夫潘樂陶及女兒潘穎欣。



屋宇署人員於今年一月九日對兩屋進行現場視察，發現多個僭建物，並於十一月二十三日將調查檔案提交律政司刑事檢控科，以徵詢法律意見。屋宇署建議有關三號屋的僭建物，檢控潘樂陶，但就四號屋的僭建物則不對鄭若驊作出檢控。刑事檢控專員亦委託在事件中沒有利益衝突的資深大律師蔡維邦提供獨立法律意見，蔡指潘樂陶有關三號屋的僭建物，即一個水池構築物，有合理機會達致定罪，但就鄭若驊有關四號屋的僭建物和潘穎欣有關三號屋的僭建物，則無足夠證據支持合理機會達致定罪。根據十一年前航空照片顯示，四號屋的僭建物是在鄭若驊公司成為有關物業的登記業主之前已經建成的。至於僭建的地庫，專家指沒有可靠的測試方法，能夠根據混凝土結構的現有狀況，評估或估計地庫的建造日期。



刑事檢控專員同意沒有足夠的證據支持有合理機會就鄭若驊有關四號屋的僭建物和潘穎欣有關三號屋的僭建物，達致定罪，但是就潘樂陶有關三號屋的僭建物，則有合理機會達致定罪。



