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梁肇輝：港有爆發豬瘟風險

2018-12-22 列印
　　非洲豬瘟疫情蔓延至廣東珠海，漁農自然護理署署長梁肇輝表示，豬瘟在香港有爆發風險，認為最理想是將入口及本地豬隻分開兩個屠場處理，坦言對業界一定會有影響。有專家指，非洲豬瘟病毒會透過廚餘或豬肉製品傳播，相信以廚餘餵養豬隻，是傳播病毒的主因。

　　內地福建、廣東兩地近日均有發現豬隻感染非洲豬瘟死亡的案例。梁肇輝表示，香港出現非洲豬瘟的風險一直存在，如果本地豬場做足安全措施，相信病毒傳入的風險可以大大降低，又指本地屠場如發現豬隻感染非洲豬瘟，會銷毀涉事批次的病豬。

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