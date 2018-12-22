﻿有螺絲帽未曾連接 紅磡站鋼筋10樣本六成不合格

沙中線紅磡站擴建工程月台爆出削筋醜聞，港鐵上周起鑿開石屎檢驗。運房局昨公佈初步結果，截至昨天為止，港鐵共檢查了十個螺絲帽，結果有六個隨機開鑿出來的螺絲帽不符合測試要求標準，不合格率多達六成。最低扭入螺絲帽的長度只得逾六毫米，遠低於標準的三十七毫米；另外，當局亦發現一個未連接的螺絲帽。



沙中線紅磡站早前爆出剪短鋼筋醜聞，港鐵於上周一起，隨機鑿開八十個月台層板位檢查最少一百六十八條鋼筋或螺絲帽情況，確保層板在圖則改動後的施工質量。根據運房局標準，螺絲頭最多外露兩個扭紋（B類鋼筋則可外露十二個扭紋）；螺絲頭扭入螺絲帽的長度至少需要有三十七毫米。



有鋼筋只扭入六毫米



港鐵在早前抽驗東西走廊B區月台層板時，發現三個螺絲帽接駁不達標後，運房局昨午又證實在目標檢測範圍，再發現多兩條鋼筋未完全扭入螺絲帽，分別只得六點二二毫米至三十四點九一毫米，全都少於測試要求的三十七毫米標準。當中有一支鋼筋只扭入螺絲帽約六毫米，外露九個圈扭紋。



其後，局方昨晚再公佈另一區，位於東西走廊C1區月台層板，亦有一枝鋼筋接駁不達標，只有三十六點七八毫米，仍低於測試要求標準，意味有三個位置共六個螺絲接駁不達標。根據局方昨公佈的數據顯示，港鐵共檢視十條鋼筋的螺絲帽接駁，當中有五個接駁長度符合三十七毫米的長度，但當中一個由於外露兩個至三個扭紋，因而亦不達標；另外有三個雖然外露扭紋有九至十二個，但由於是B類鋼筋，所至達標。另外，當局亦在開鑿東西走廊C1區月台層板近東面連續牆底部時，發現一個未連接的螺絲帽。



運輸及房屋局局長陳帆昨指，要在完成評估分析後，才能確定月台結構是否安全。他續指，假若證實會影響安全，會考慮加固工作。港鐵則表示，正按照早前已獲政府接納的全面評估策略建議，進行沙中線紅磡站擴建工程的核實工作。



前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰表示，如在檢查鋼筋的整體數目中，至少有兩成鋼筋未妥善扭入螺絲帽或接駁不達標，即使港鐵其後進行加固工作，仍難以挽回市民的信心，故支持拆卸及重建紅磡站擴建月台，料需時一年半。