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黃昏戀殉情女事主 情緒激動未落口供

2018-12-22 列印
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　　灣仔前日發生黃昏戀酒店殉情男死女獲救慘劇，六十歲姓張女事主（見圖）昨日仍然在醫院留醫。據悉，雖然她已甦醒，但情緒仍激動，重案組探員仍未為其詳細錄取口供，警員仍在病房看守。至於六十二歲男死者朱偉坤的家人，昨日在西環殮房認屍後黯然離去，重案組探員到場協助蒐證。據了解，朱為著名涼果店「么鳳」第三代傳人司徒永信的舅父。

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